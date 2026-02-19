News
Fabregas a rischio prova tv dopo Milan Como? Cosa dice il regolamento
Fabregas è al centro delle polemiche dopo il comportamento antisportivo in Milan-Como: lo spagnolo rischia la squalifica?
Il convulso finale di Milan-Como continua a far discutere, non solo per il risultato sul campo, ma per il groviglio di nervi tra le panchine. Al centro della bufera c’è il gesto di Cesc Fàbregas ai danni di Alexis Saelemaekers, un episodio che ha scatenato la furia di Massimiliano Allegri (poi espulso) e che ha spinto molti tifosi a invocare la sanzione postuma tramite le immagini televisive. Tuttavia, come analizzato da Calciomercato.com, il regolamento parla chiaro: lo spagnolo non rischia nulla.
Fabregas? La ricostruzione e le scuse
Tutto accade al minuto 80: Saelemaekers esce momentaneamente dal rettangolo di gioco proprio davanti alla panchina ospite; Fàbregas lo trattiene lievemente per impedirgli di rientrare e contrastare la ripartenza lariana.
- Il Gesto: Lo stesso Fàbregas, a fine gara, ha ammesso la colpa a DAZN: “Ho fatto una cosa antisportiva, non ne sono orgoglioso. Per l’emozione ho toccato la palla, non dobbiamo fare questo”.
- La Replica di Max: Allegri ha respinto le scuse: “Allora la prossima volta entro anche io in scivolata. Sono andato lì per difendere il mio giocatore”.
L’articolo 61 e la prova TV
Nonostante l’ammissione di colpa, la Procura Federale non potrà intervenire. L’Articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva limita infatti l’uso dei filmati a tre casi specifici: scambio di persona nell’ammonizione, espressioni blasfeme e condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro.
Secondo Calciomercato.com, il caso Fàbregas non rientra nelle definizioni di “gravemente antisportivo” previste dal regolamento, che includono solo:
- Simulazione per ottenere un rigore o l’espulsione dell’avversario.
- Gol segnato volontariamente di mano.
- Salvataggio sulla linea con la mano.
Mancando inoltre i presupposti della “condotta violenta” (mancano forza impressa o lesione fisica), per Fàbregas non ci sarà alcun seguito disciplinare.