FA Cup, il Tottenham non sbaglia: battuto il Portsmouth

Il Tottenham passa il turno in FA Cup. La squadra di Conte batte per 1-0 il Portsmouth grazie al solito Harry Kane

Con più difficoltà del previsto il Tottenham passa il turno in FA Cup. Gli Spurs vincono di misura in casa contro il Portsmouth, formazione di League One (equivalente della nostra Lega Pro). Decide un gol del solito Harry Kane.

La squadra di Antonio Conte sarà l’avversaria del Milan agli ottavi di finale di Champions League. Gara di andata il 14 febbraio a San Siro.