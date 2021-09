Rodney Strasser, centrocampista ex Milan, riparte dalla Serie D dopo la fine della sua avventura in Finlandia

Rodney Strasser continuerà la sua carriera in Serie D. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ex Milan è vicino a firmare con il Cattolica.

Riparte così il classe ’81, rimasto svincolato dopo la sua ultima esperienza in Finlandia al TPS.