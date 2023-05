Ex Milan – Rami si scontra con i tifosi del Troyes: le ultime

L’ex difensore del Milan Adil Rami si è scontrato con i tifosi del Troyes, sua attuale squadra in Francia. L’episodio

Adil Rami, ex difensore del Milan e oggi capitano del Troyes, ha avuto uno scontro verbale con i propri tifosi. Dopo la sconfitta contro il Nizza infatti alcune persone lo avrebbero aspettato fuori dallo stadio dove sarebbero volati diversi insulti. Questa la ricostruzione del giocatore su Instagram.

«La mia volontà è sempre stata quella di difendere i colori del club al meglio. Ho il massimo rispetto per il club. Capisco la delusione dei tifosi e credetemi sono il primo ad essere deluso e frustrato. D’altra parte, non tollererò mai insulti ai miei cari o ai miei compagni di squadra. Ecco perché mi sono lasciato trasportare dopo la partita, dopo essere stato offeso da alcuni individui. Non avrei dovuto reagire così. Fino alla fine darò il meglio in campo. Non sono mai stato un traditore».