Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha parlato del proprio futuro sulla panchina del Padova: ancora tutto in bilico

Intervenuto a Radio Incontro Olympia, l’ex Milan Massimo Oddo ha parlato così del suo futuro:

«Non so niente per ora. Devo parlare con la dirigenza che non ho ancora sentito essendo finiti da poco i play off, quando capiterà capiremo bene piani e programmi per proseguire insieme».