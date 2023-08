Ex Milan, Manchester City pronto a fare sul serio per Paquetà: i dettagli

Lucas Paquetà potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Manchester City, fresca vincitrice della Supercoppa UEFA

Il Manchester City ha messo nel mirino Lucas Paquetà. Il centrocampista ex Milan, al West Ham e con la maglia della nazionale brasiliana si è definitivamente consacrato, compiendo quel passo che non era riuscito a fare nel corso della sua esperienza in rossonero.

Come riferisce Fabrizio Romano, i Citizens sono pronti a fare sul serio per lui: trattativa alle fasi cruciali tra i due club.