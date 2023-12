Ex Milan, Gattuso sull’esonero di Grosso: «Non mi è piaciuto»

Ex Milan, Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia, ha commentato il recente esonero di Fabio Grosso: le dichiarazioni

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Marsiglia contro il Rennes. L’allenatore ha commentato l’esonero dell’ex compagno Grosso dal Lione.

PAROLE – «L’esonero? Sono tempi difficili, non mi piace ma fa parte del nostro lavoro. Questo è uno dei rischi che corriamo. La partita di mercoledì sarà molto importante. Per noi, per la nostra classifica e cercheremo la vittoria. Il calcio deve essere una festa, speriamo che vada tutto bene. Penso ai tifosi del Nantes. Ci sono molti problemi in questo momento ma i bambini devono andare serenamente allo stadio, in una bella atmosfera: questo dovrebbe essere il calcio».