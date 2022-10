Una giornata da ricordare per l’ex Milan Laia Codina che ha festeggiato con un gol l’esordio con la Spagna

L’attuale difensore del Barcellona è rimasta in campo per tutta la durata del match siglando il gol del momentaneo 1-0 al 39′. Match poi chiuso dal raddoppio di Gonzalez Rodriguez per il definitivo 2-0