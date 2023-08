Ex Milan, Donnarumma alla Juve si può fare? Dipende da Szczesny: le ultime

Continua a farsi strada l’ipotesi di un trasferimento alla Juve per Gianluigi Donnarumma. Le ultime sull’ex portiere del Milan

La Juve ha avuto un sondaggio con il Psg per prendere in prestito Gianluigi Donnarumma. A rivelarlo è stato il giornalista della Rai, Paolo Paganini, dal suo profilo Twitter, secondo cui il portiere ex Milan potrebbe lasciare il club parigino qualora non avesse la certezza di partire titolare.

L’operazione, al momento, appare però difficile e complessa perché serve l’eventuale partenza di Szczesny, finito nel mirino del Bayern Monaco.