Ex Milan, Calhanoglu ad un passo dal rinnovo con l’Inter: i dettagli

Hakan Calhanoglu, ex trequartista del Milan, è vicinissimo al rinnovo di contratto con l’Inter: di seguito tutti i dettagli

Come riportato da TMW, l’Inter rinnoverà sicuramente il contratto al trequartista ed ex Milan Hakan Calhanoglu: attualmente protagonista tra giocate e qualità messa in campo.

L’accordo prevede un prolungamento fino al 2026 con conseguente aumento dell’ingaggio. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.