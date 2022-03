Evento Expo Dubai, il 22 marzo presenti anche Pioli e alcuni giocatori del Milan

Come riferito dall’ANSA, il prossimo 22 marzo Pioli e alcuni calciatori del Milan parteciperanno all’evento Expo Dubai

Stefano Pioli e alcuni giocatori del Milan saranno a Expo 2020 Dubai il 22 marzo per prendere parte a una sessione pubblica di domande e risposte e partecipare a un allenamento insieme ai piccoli visitatori della manifestazione emiratina. Secondo quanto riferito in una nota di Expo, la sessione speciale di allenamento dedicata ai bambini, che per l’occasione riceveranno anche un kit rossonero, si svolgerà presso l’AC Milan Academy di Expo 2020 Dubai presso lo Sports, Fitness and Wellbeing Hub, che ha già ospitato attività di fitness per più di 600 bambini tra i 6 e i 14 anni.

La sessione di allenamento si svolgerà alle 18 di Dubai, e i piccoli fan potranno iscriversi tramite l’app Glofox. A partire dalle ore 19, i visitatori della manifestazione potranno godersi una sessione di domande e risposte con l’allenatore Pioli e i giocatori al Festival Garden di Expo, in un evento che includerà esibizioni di calcio freestyle e premi in palio. L’evento è gratuito per tutti i possessori di un biglietto per Expo 2020. Quella del 22 marzo sarà la terza visita del Milan all’Expo degli Emirati Arabi Uniti, Paese dove il club rossonero è seguito da oltre 2,5 milioni di appassionati.