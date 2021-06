Europei Under 21, Leao e Dalot eliminano Brahim Diaz: Portogallo in finale

Europei Under 21, il Portogallo di Rafael Leao e Diogo Dalot battono la Spagna nella prima semifinale della manifestazione

È il Portogallo la prima finalista dell’Europeo Under 21. I giustizieri dell’Italia ai quarti di finale battono la Spagna per 1-0 grazie ad uno sfortunato autogol di Cuenca ed ora attendono l’esito dell’altra semifinale tra Olanda e Germania.

Gioia per Dalot, in campo 90 minuti, e Rafael Leao, sostituito al 63′. Nulla da fare invece per Brahim Diaz, in campo per 66 minuti.