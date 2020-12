Europa League, Sparta Praga-Milan: chance per Maldini e Colombo

Europa League, già ottenuta la qualificazione al prossimo turno, il Milan farà ampio turnover giovedì in Europa contro l o Sparta Praga

La qualificazione ai sedicesimi già ottenuta con un turno di anticipo spingerà Pioli a compiere un ampio turnover per la sfida di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga. Dalot dovrebbe tornare tra i titolari mentre a centrocampo Krunic sembra attualmente il più quotato a sostituire Kessié.

Ma è in avanti che il Milan dovrebbe operare la maggior parte dei cambi: gli scontri ravvicinati in questo mese impongono un turno di riposo per i più utilizzati e proprio per questo motivo giovedì potrebbe essere l’occasione per vedere dal primo minuto in gara ufficiale insieme Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.