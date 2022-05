Euro 2024: ecco le date dell’Europeo in Germania

La Uefa ha annunciato sui suoi canali social le date di inizio e fine del prossimo Europeo, che si terrà in Germania nel 2024.

🗓️ The @EURO2024 match schedule has been finalised.

🇩🇪 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.

🏟️ 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.

Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities.

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022