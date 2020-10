Estadio Deportivo – Milan in pole per Draxler e Thauvin

Secondo quanto riportato dal Estadio Deportivo, il Milan sarebbe attualmente in pole per due talenti della Ligue 1: Draxler e Thauvin

Come affermato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, il Milan avrebbe acquisito la pole position per due talenti attualmente in Ligue 1 e in scadenza di contratto nel 2021: si tratta di Julian Draxler del Psg e Florian Thauvin del Marsiglia.

Sia Draxler che Thauvin sono finiti nel mirino di altri club europei, tra cui il Siviglia di Monchi, ma è attualmente il Milan la squadra più vicina ad accaparrarseli.