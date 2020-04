Esposito vs Leao su PES: ecco la formazione scelta dal portoghese per l’eDerby

Andrà in scena oggi il primo eDerby di Milano: alle ore 12:30 il calciatore dell’Inter Sebastiano Esposito e il giocatore del Milan Rafael Leao si sfideranno in una partita di PES.

A presentare la sfida sarà Diletta Leotta, mentre telecronista di gara sarà Stefano Borghi. L’eDerby di Milano sarà visibile live su DAZN e sui canali ufficiali di Inter e Milan. Ecco di seguito, in un tweet del Diavolo, l’unidici scelto da Leao per la sfida:

The first-ever #eDerbyMilano is getting closer. Here’s how Leão lines us up 🎮⚽

eDerbyMilano: manca poco. Ecco la formazione scelta da @RafaeLeao7 🎮⚽#acmilantogether @officialpes pic.twitter.com/n7aqS4bE0l

