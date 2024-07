Esordio Morata Milan, spunta la DATA della prima in rossonero per lo spagnolo! Le ULTIME

Esordio Morata Milan, spunta la DATA della prima in rossonero per lo spagnolo in arrivo dall’Atletico Madrid! Le ULTIME

Nella giornata di oggi Alvaro Morata sta sostenendo le visite mediche di rito con il Milan prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’esordio con la casacca rossonera per lo spagnolo dovrebbe arrivare il 13 agosto in occasione del Trofeo Berlusconi. Non prima, in quanto Morata non prenderà parte alla tournée americana del Diavolo