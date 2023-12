Esonero Pioli, Marchetti: «Quanto rischia? Dipende da questo»

Esonero Pioli, Luca Marchetti ha fatto il punto sul futuro del tecnico, in bilico dopo gli ultimi risultati: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così del possibile esonero di Pioli dalla panchina del Milan:

«Pioli rischia come tutti gli allenatori quando i risultati non arrivano. Un pezzo di stagione passerà pure per la gara di domani sera. Credo comunque che Pioli debba essere preservato, perché non è che cambiando l’allenatore si risolvano tutti i problemi. Vedremo ora anche che tipo di ruolo avrà Ibrahimovic».