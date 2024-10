Esonero Fonseca, il tecnico rischia davvero la panchina? Come stanno le cose. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, reduce dalla sconfitta pesante contro il Napoli, deve subito rialzare la testa. Come riporta Repubblica, però, la posizione di Fonseca non è così salda come una volta.

ESONERO FONSECA – «Allegri, ora più di Tudor e Terzic, resta un’alternativa plausibile, anche se non è dato sapere a chi spetterebbe l’ultima parola sul cambio allenatore, tra Cardinale, Ibra, Furlani e Moncada»