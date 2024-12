Esonero Fonseca, Conceicao domani sarà a Milano: tutto fatto per il suo arrivo al Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan sembra ormai giunta alla conclusione. La società rossonera avrebbe già infatti trovato un accordo con Sergio Conceicao

Come riportato da Sky Sport il tecnico ex Porto domani sarà a Milano e ha già accettato tutti i termini contrattuali. La sua avventura sulla panchina rossonera sta per iniziare, a partire già dalla Supercoppa.