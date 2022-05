Eriksson gufa il Milan: «Magari a Reggio Emilia inizia a piovere come a Perugia». Le parole dell’ex Lazio

Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio di Simone Inzaghi, ha parlato così del duello scudetto tra Milan e Inter. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

CORSA SCUDETTO – «Non so dire, non faccio percentuali o pronostici. E non so neanche cosa sia successo all’Inter che aveva un grande vantaggio e poi l’ha perso. Avrei dovuto vedere tutte le loro partite, guardare le cose dall’interno per capire il perché di quei due mesi di difficoltà, ma non c’è niente di strano nell’attraversare periodi bui: è quasi normale in una stagione. Poi, ripeto, bisogna aspettare gli eventi. E magari guardare le condizioni atmosferiche… Magari a Reggio Emilia inizia a piovere come a Perugia… Si scherza, ed è comunque un finale avvincente e bello per tutti gli appassionati italiani».