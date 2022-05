Eriksson: «Mi farebbe piacere se l’Inter vincesse lo scudetto».Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Lazio

Sven-Goran Eriksson ha parlato della corsa scudetto in un’intervista al Secolo XIX.

SCUDETTO – «Mi farebbe piacere l’Inter per Simone Inzaghi che ho avuto alla Lazio: in Coppa Italia è stato bravo, per il tricolore è favorito il Milan ma chissà. Certo, poi l’ultima è Inter-Samp, e sarebbe da brividi, spero che la Samp ci arrivi già salva».