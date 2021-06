Immagini terrificanti in Danimarca Finlandia: Christian Eriksen è svenuto in campo e gli è stato fatto un massaggio cardiaco

Immagini terrificanti da Copenaghen. Christian Eriksen è svenuto in campo e subito lo staff medico della Danimarca è corso per curarlo. Il centrocampista danese non si muoveva ed aveva gli occhi sbarrati.

Lo staff medico danese sta eseguendo un massaggio cardiaco con i giocatori della Danimarca che, in cerchio, “coprono” l’intervento dello staff medico nei confronti di Eriksen. A distanza osservano i finlandesi.