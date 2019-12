Eranio: «Al Milan ci sono troppi mezzi giocatori»

L’ex giocatore rossonero Stefano Eranio ha parlato della difficile situazione del Milan dell’ultimo periodo

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della complicata situazione che il Diavolo sta attraversando. La sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta ha dato una brutta mazzata all’intero ambiente, che passerà così delle vacanze di Natale non esattamente in maniera serena. Queste le sue parole:

«Ci sono troppi mezzi giocatori, nel senso che non hanno ancora una posizione ben definita. Ed è una squadra che va troppo piano. Anche quando sta bene, soprattutto nelle zone nevralgiche del campo, va più lenta dell’avversario».