Enzo Raiola: «Luis Enrique stravede per Donnarumma, sulle voci uscite... »

Enzo Raiola, procuratore di Donnarumma, ha spazzato via le voci di una presunta richiesta di cessione da parte di Luis Enrique

Intervistato da Sport Mediaset, Enzo Raiola ha parlato così delle voci uscita sull’ex Milan Donnarumma e sulla richiesta fatta da Luis Enrique al PSG di cederlo:

E’ pura follia. Luis Enrique stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il PSG ai vertici del calcio europeo. Gli stessi dirigenti, il direttore sportivo Campos in testa, hanno sorriso quando gli ho riportato il tono degli articoli pubblicati in Italia