Emerson Royal Milan, prima OFFERTA rifiutata dal Tottenham: l’arrivo del terzino è in bilico? Le ultime sul terzino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per la difesa, il calciomercato Milan continua a seguire Diogo Leite ed Emerson Royal. Per il terzino del Tottenham ci sarebbe già stata una prima offerta rifiutata da parte del Tottenham.

C’è comunque ottimismo sulla trattativa che potrebbe sbarcare in Serie A per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Le prossime settimane saranno ovviamente decisive per l’affare col brasiliano che starebbe spingendo per arrivare in rossonero.