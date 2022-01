ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andriy Shevchenko è risultato debolmente positivo al Covid 19, l’ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia

Continua l’emergenza Covid in Serie A. Come riportato da Sky Sport infatti Andriy Shevchenko non parlera nel pre partita contro lo Spezia.

Il motivo è da riscontrare nella leggera positività al Covid 19 risultata dopo l’ultimo giro dei tamponi. Negativi tutti gli altri.