Sono 16.974 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore. 380 le vittime con 319.633 tamponi effettuati

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 16.974 casi e 380 vittime, con 319.633 tamponi effettuati. Si registrano 3.417 persone in terapia intensiva (-73 da ieri), con 211 nuovi ingressi.

Su scala regionale si contano in Lombardia 2.722 casi, in Campania 2.224 e in Puglia 1.867