Eliminazione Portogallo: il messaggio social di Leao – FOTO

Ieri pomeriggio il Portogallo è stato eliminato dal Marocco. Ecco la reazione social di Rafael Leao dopo la sconfitta:

Con il gruppo di lavoro che avevamo l’ambizione era di arrivare il più lontano possibile… per essere più concreti vincere il mondiale , dimostriamo il nostro valore come squadra e anche con il senso di tristezza ci godiamo al massimo questa competizione ! Abbiamo affrontato un avversario che ha avuto qualcosa in più di noi e quindi è andato avanti… Non finisce qui, supereremo insieme questo capitolo e sicuramente il futuro sarà divertente . Ringraziare i portoghesi che sono stati presenti a tutti i giochi di sostegno!