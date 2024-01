Ekitike Milan: una concorrente si ritira dalla corsa all’attaccante? La situazione

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ekitike. In tal senso potrebbe esserci una rivale in meno per l’attaccante

come riportato da Footmercato il giocatore percepisce attualmente tra i 6 e i 7 milioni di ingaggio, una cifra irraggiungibile per il Francoforte che è disposto ad arrivare al massimo a 3.