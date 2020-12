Edouard, probabilmente il Celtic non vuole cederlo: richiesta importante che quasi sicuramente Maldini rispedirà al Mittente

Edouard, probabilmente il Celtic non vuole cederlo: richiesta importante che quasi sicuramente Maldini rispedirà al Mittente, senza neanche prenderla in considerazione, come riportato questa mattina da Tuttosport.

VICE IBRA NON AD OGNI COSTO- Al Milan serve un vice Ibra ma sicuramente non ad ogni costo. I 35 milioni di euro richiesti dal Celtic, probabilmente non saranno presi in considerazione e quando le cifre sono così alte diventa difficile trovare un margine di trattativa congruo all’offerta. Allora si torna su Jovic del Real (anche lui non in regalo) e su Scamacca, con il Sassuolo che detta i termini economici in stile top club.

LE ALTERNATIVE- Se non dovesse arrivare nessuno di questi giocatori, Pioli avrà sempre Ibra e in alternativa Rebic, Leao e Colombo. Insomma non ci sarebbe di che preoccuparsi.