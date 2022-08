Atalanta, tegola Ederson: salta anche il Milan?

Tegola Ederson per l’Atalanta: ha riportato infatti una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Tegola Ederson per l’Atalanta: il centrocampista ha riportato infatti una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Come anticipato da Tuttomercatoweb il neo acquisto della Dea è praticamente out per la sfida con la Sampdoria di sabato, restano da valutare le sue condizioni ma potrebbe saltare anche il match contro il Milan