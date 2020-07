E’ un Rebic show: il croato unico rossonero in doppia cifra questa stagione

Ante Rebic è l’unico giocatore del Milan ad essere andato in doppia cifra per gol segnati in questa stagione calcistica

La larga e convincente vittoria di ieri sera contro la Lazio ha regalato ai rossoneri speranze e ambizioni europee, ma soprattutto ha consacrato un giocatore: Ante Rebic è ormai da diversi mesi il giocatore più decisivo tra gli uomini di Pioli, per distacco. Non bastassero le immagini, non bastassero le parole, ecco allora i dati.

L’attaccante croato è l’unico giocatore del Milan ad essere andato in doppia cifra per quanto riguarda i gol in questa stagione (considerando anche la Coppa Italia). Restringendo il campo alla sola Serie A, sono addirittura 9 i gol segnati nelle ultime 11 presenze.