E se lo scudetto tornasse a Milano? Perché l’Inter ha un’occasione irripetibile

Derby scudetto, Milan e Inter ci credono. E fanno bene, i nerazzurri sono lanciatissimi e Conte sa esattamente come si fa

Se non ora quando? E’ il mantra che recitano – a bassa voce – i tifosi di un’Inter lanciatissima in campionato. L’occasione è ghiotta, perché una Juventus distante 9 punti a Natale chissà quando ricapita. E il Milan in questo momento gira a mille, sulle ali di un entusiasmo ritrovato, ma non è una corazzata inaffondabile. E la Roma, così come Sassuolo e Napoli non fanno paura. Ha impiegato più tempo del previsto, ma Conte nelle ultime settimane ha quadrato la squadra, trovando l’equilibrio che mancava anche grazie ad alternative tattiche che hanno dato nuova linfa e vitalità al progetto.

