È Olzer show in Primavera: per il futuro due strade possibili

Giacomo Olzer continua a dare spettacolo in Primavera. La sua doppietta tiene vivo il sogno play-off dei giovani rossoneri

Giacomo Olzer è l’uomo del momento nel Milan Primavera. Il classe ’01 è arrivato quest’oggi a 10 gol stagionali, con una doppietta che è valsa la vittoria dei ragazzi di Giunti contro la Lazio quest’oggi al Vismara.

A lui il compito di trascinare i rossoneri ai play-off, ma intanto qualche ragionamento sul suo futuro è stato cominciato a fare. La pista preferita è quella di un prestito in Serie B, ma senza fretta. Potrebbe infatti provare a ritagliarsi un suo spazio in prima squadra nei primi 6 mesi, per poi valutare se cercare minuti altrove. Una prova in stile Lorenzo Colombo.