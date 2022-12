Addio all’ex arbitro Roberto Boggi: è morto a 67 anni. È stato fischietto internazionale e designatore in Serie C

Roberto Boggi, ex arbitro internazionale, è morto all’età di 67 anni a Salerno.

Ha diretto 119 gare in A e nel 2006 e, dopo il ritiro avvenuto nel 1999, venne nominato designatore degli arbitri in Serie C.