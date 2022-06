Dybala Milan, Marchetti: «Solo in un caso può diventare appetibile»￼

Dybala Milan, parla Marchetti: «Solo in un caso può diventare appetibile». Le dichiarazioni sull’ex argentino della Juve

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione di Dybala e l’interesse manifestato dal Milan per l’ex argentino della Juve.

LE PAROLE – «Il Milan non si è mai mosso su dybala. È un ottimo giocatore, ma il Milan non ci ha mai parlato. La nostra sensazione è che non può fare l’offerta che Dybala vorrebbe accettare. Se le aspettative scendono o se non trova chiusura definitiva con Inter, allora deve fare una scelta: o prende la cifra che vuole in un campionato diverso, o abbassa proprio target economico. A quel punto si apre ventaglio incredibile. E il Milan potrebbe essere appetibile: è campione d’Italia, gioca la Champions, sarebbe un avversario della Juve».