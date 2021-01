Duncan, Di Francesco non può aspettare: probabile posto da titolare

Duncan sempre più probabile un esordio da titolare già contro il Milan: il Cagliari ha bisogno di forze fresche, da qui l’idea di Di Francesco

APPENA ARRIVATO- Ha fatto appena in tempo a smontare le valigie e sistemarsi a casa, che il giocatore è già sceso in campo con la suo nuova squadra per mettersi al lavoro. Il Cagliari ha completato l’operazione dalla Fiorentina e non ha intenzione di aspettare per mettere in campo il neo-acquisto: il centrocampista ghanese, infatti, potrebbe già partire tra i primi undici nella gara di stasera contro il Milan, come scritto anche su La Gazzetta dello Sport.