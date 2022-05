Duelli Sassuolo Milan: sfida sull’esterno: Berardi contro Leao

È la vigilia di Sassuolo Milan. Domani sera al Mapei sfida nella sfida sarà il duello tra Domenico Berardi e Rafa Leao

Fasce offensive opposte, ma grandi numeri e rendimento eccezionale nel corso di questo campionato. Per l’azzurro campione d’Europa è la terza stagione consecutiva (quinta in carriera) in doppia cifra, e i 14 assist sono il miglior dato dell’intera Serie A. Berardi ha nel Milan la sua vittima preferita (10 gol segnati in carriera) ed è ai vertici del campionato italiano per tiri (4° con 105), partecipazione ai tiri (1°, 186) e occasioni create (3°, 81). Doppia cifra – prima volta in carriera – anche per Leão, che però ha segnato le sue ultime sette reti in campionato a San Siro (l’ultimo gol in trasferta è quello al Bologna del 23 ottobre). Rafa, che è il primo in Serie A per dribbling riusciti (95, ben 30 in più del secondo) e gol segnati dopo un movimento palla al piede (6), ritrova lo stadio dove, nell’ultimo precedente tra le due squadre, ha riscritto un record: a dicembre 2020, infatti, è arrivato dal suo piede il gol più veloce della storia del campionato italiano.