Duelli Milan Atalanta: sfida a metà campo: Tonali contro Freuler

È il giorno di Milan Atalanta. Questa sera a San Siro sfida nella sfida sarà il duello tra Sandro Tonali e Freuler

Un dato, magari sorprendente, in comune: sono primi per passaggi nella metà campo offensiva, 731 Tonali e 995 Freuler. Hanno il compito di guidare la mediana con testa e cuore, anima e polmoni. Sandro sta trascinando il Diavolo a suon di grandi prestazioni di vera sostanza, dalla Lazio in poi anche aggiunto gol pesanti come la doppietta di Verona; al Bentegodi è diventato il centrocampista più giovane con almeno cinque reti all’attivo in questa Serie A. Da una certezza per Pioli a un pilastro di Gasperini, Remo è dal 2016 uno dei principali riferimenti della Dea. Si incroceranno di nuovo come all’andata, quando il pressing e poi il recupero di Tonali portarono al provvisorio 2-0 milanista.