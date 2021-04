Due ex Milan stanno facendo grandi cose, ma nessun rimpianto

Al Milan non c’ è nessun rimpianto per le cessioni avvenute nell’ultimo anno. Due ex stanno facendo bene all’estero

Al Milan non c’ è nessun rimpianto per le cessioni avvenute nell’ultimo anno. Le prestazioni ottenute grazie a Pioli allontanano qualsiasi rimorso per le cessioni di Paquetà e André Silva.

Il brasiliano sta sorprendendo tutti al Lione, trascinando la compagine a suon di assist. Va anche detto però che il livello della Ligue 1, fatta eccezione per il PSG, rimane complessivamente più basso rispetto alla Serie A. Il brasiliano aveva, infatti faticato molto ad entrare negli schemi del nostro campionato.

Un po’ diversa la situazione per André Silva. Lo scambio con Rebic ha dato i suoi frutti anche in Casa Milan. Tuttavia, il portoghese sembra davvero aver ingranato e potrebbe trasferirsi in Premier League (Arsenal?) già nella prossima stagione.