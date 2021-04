Due club di Premier League su Vlahovic: le ultime dall’Inghilterra

Manchester United e Liverpool avrebbero mosso lo sguardo nei confronti di Dusan Vlahovic. Le ultime dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal Daily Star, Manchester United e Liverpool avrebbero mosso lo sguardo nei confronti di Dusan Vlahovic. “L’Ibrahimovic serbo” è seguito in Italia anche dalla Juventus oltre che dal Milan che per poterla spuntare in estate dovrà probabilmente partecipare ad una vera e propria asta per convincere Commisso a lasciarlo partire.

Vlahovic ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2023 ma la sua ammirazione per Ibrahimovic (suo idolo assoluto) potrebbe permettere ai rossoneri di avere un’arma in più per convincerlo.