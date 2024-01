Dragusin Milan: tentativo nelle ultime ore! Furlani ha provato a inserire questo rossonero nell’operazione con il Genoa

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ci ha provato nelle ultime ore per Radu Dragusin. I rossoneri hanno cercato di capire l’eventuale possibilità di inserire Lorenzo Colombo nell’operazione, senza però formulare nessuna offerta ufficiale con i rossoblù, che comunque richiedono almeno 20 milioni di euro cash. Ci sono stati contatti con il procuratore per confrontarsi sulle valutazioni di Colombo e di Dragusin in una possibile trattativa.

Al momento però, il Genoa sta lavorando con il Tottenham che continua ad aumentare l’offerta anticipando eventuali inserimenti di altre squadre. Il club inglese resta avanti e punta a chiudere il prima possibile per evitare avanzate da parte di altre squadre. In particolare, il Bayern Monaco è a caccia di un difensore ed è in pressing mostrando interesse nelle ultime ore.