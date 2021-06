Draghi: «Non ci sono piani per cambiare sede della finale»

Mario Draghi si era esposto auspicando di poter avere a Roma la final four di Euro 2020. Le parole del politico

Mario Draghi si era esposto auspicando di poter avere a Roma la final four di Euro 2020. La UEFA, in una nota, smorza questa speranza. Ecco la comunicazione.

«La UEFA, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di EURO 2020 a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede delle partite».