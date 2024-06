Dovbyk Milan: il RETROSCENA sulla Fiorentina e la nuova rivale che ostacola l’arrivo in rossonero

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Dovbyk. Sull’attaccante spunta il retroscena sulla Fiorentina e una nuova rivale

Il calciomercato Milan continua ad inseguire il colpo Zirkee, ma tra le alternative resta vivo il nome di Dovbyk. Come riportato da TMW ci aveva pensato anche la Fiorentina, ma appena sono entrate in scena squadre con un appeal differente, i viola hanno dovuto desistere.

Quello del classe ’97 è un nome che è circolato più volte pure in orbita rossonera, così come per l’Atletico Madrid, che si è però un po’ defilato. La new entry degli ultimi giorni è invece l’Arsenal di Arteta. Per lui potrebbero non bastare 40 milioni di euro, richiesta che ha spaventato tanti club.