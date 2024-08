Doppietta Jimenez: serata da URLO per lo spagnolo che chiude la gara col Lecco – VIDEO

Lecco-Milan Futuro, primo turno di Coppa Italia Serie C, è terminata 0-3 per la squadra rossonera di Daniele Bonera che al secondo turno affronterà il Novara. La terza rete dell’U23 del Diavolo è stata siglata ancora da Alex Jimenez con un bel gol all’angolino ancora da fuori area.

Alex Jimenez scores again to make it 3-0 vs Leccopic.twitter.com/86xijDhAca

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) August 10, 2024