Donnarumma, il padre: «Fischi? Cose che succedono. Feriscono più noi»

Alfonso Donnarumma, padre di Gianluigi, è intervenuto nella discussione sui fischi all’indirizzo del portiere della Nazionale

Fischi a Donnarumma, interviene il papà. Il signor Alfonso, ai microfoni de La Repubblica, ha così commentato l’accoglienza ostile riservata dal portiere dal pubblico del Meazza.

«Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po’ me lo aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore».

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24