Florenzi sulla sinistra: la scelta di Pioli per Milan Cagliari che spiazza tutti! Il MOTIVO dietro alla panchina di Theo Hernandez

Tra i vari cambi di formazione messi in atto da Stefano Pioli in occasione di Milan Cagliari, uno di quelli che sorprende maggiormente è l’utilizzo di Alessandro Florenzi. Il terzino tuttofare rossonero, non verrà impiegato come di consueto sulla corsia destra, bensì su quella sinistra.

Il motivo nasce dalla scelta di lasciare Theo Hernandez in panchina, probabilmente per una forma fisica non al 100%. Il terzino destro, invece, sarà Kalulu. Al centro della difesa Gabbia e Thiaw.