Milan Cagliari, Ordine non ha dubbi: «Per la prima volta Pioli ha fatto QUESTO». Quelle esclusioni fanno discutere

Milan-Cagliari, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato le possibili scelte di formazione di Pioli: le dichiarazioni

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così le possibili scelte di Stefano Pioli per la sfida di questa sera tra Milan e Cagliari:

PAROLE – «Pioli ha scelto di lasciare in panchina quelli che non hanno funzionato contro il Genoa. Sono tre – Tomori, Theo e Leao – più un quarto – Calabria – formalmente titolare, scontata la squalifica: Kalulu, Thiaw, Musah e Florenzi al loro posto. E’ la prima volta che Stefano Pioli, giunto ai titoli di coda della sua esperienza milanista, tira fuori gli artigli per dare un segnale a tutti, compresi spogliatoio e tifosi che ripeteranno stasera col Cagliari la contestazione del silenzio rumoroso già attuata nel precedente turno. Sono esclusioni, specie quella di Leao, che fanno rumore anche il giorno prima e che nella testa del tecnico hanno il senso di produrre un elettro-choc. E lo fa per colmare una lacuna preoccupante: da un mese il Milan non sa più vincere».