Zirkzee Milan, il giocatore del Bologna è in pole per l’attacco: la STRATEGIA del Diavolo per convicere il club rossoblù

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Joshua Zirkzee resta il nome in pole position per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione.

La strategia del club rossonero è di non partecipare ad aste, motivo per il quale ha già avuto diversi contatti diretti con l’entourage del giocatore. Non sarà semplice, tuttavia, intavolare una trattativa, data l’alta valutazione del Bologna, ma il club potrebbe giocarsi due jolly: Alexis Saelemaekers e Lorenzo Colombo.